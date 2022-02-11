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Сергей Муравьев заявил, что сниматься с Евгенией Брик в кино было для него удовольствием

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 15:40
Общество
Сергей Муравьев заявил, что сниматься с Евгенией Брик в кино было для него удовольствием
Кадр из фильма « Бомба»

Москва, 11 февраля. Актриса театра и кино Евгения Брик умерла 10 февраля. На момент смерти ей исполнилось всего 40 лет. Коллеги звезды навсегда запомнят работу с ней. Как рассказал актер Сергей Муравьев, сниматься с Брик было для него подлинным удовольствием.

Муравьеву дважды доводилось делить с Брик съемочную площадку. Одним из таких проектов стала драма «Одесса», режиссером которой выступил супруг актрисы Валерий Тодоровский. Как рассказал Муравьев, Брик отличалась искренностью и жизнерадостностью.

«Она была веселая и жизнерадостная. С ней всегда было весело на площадке. У меня с ней было две картины, это были две картины полного удовольствия... Это было весело, это было прекрасно. Это были лучшие моменты съемок», — рассказал актер телеканалу «Звезда».

Официально причина смерти Брик пока не называлась, однако существует информация, что актриса последние годы своей жизни отважно боролась с онкологическим заболеванием. Как сообщил агент звезды, она скончалась в США.

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