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Глава Банка России Набиуллина: перелом в динамике инфляции не наблюдается

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 15:40
Экономика
Глава Банка России Набиуллина: перелом в динамике инфляции не наблюдается
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 февраля. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в ходе пресс-конференции после повышения ключевой ставки, почему базовый индикатор был поднят в очередной раз.

Динамика инфляционного давления в России сохранилась, и ее не удалось переломить, поэтому регулятор принял решение о новом повышении ставки, подчеркнула глава Центробанка.

«Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина — нарастающий дисбаланс в экономике», — подметила Набиуллина.

Соответственно, экономическая система требует более жесткой денежно-кредитной политики, чем ожидалось. Кроме того, возврат инфляции к уровню таргета около 4% прогнозируется теперь только на середину 2023 года, добавила председатель ЦБ.

На пресс-конференцию Центробанка Набиуллина пришла с брошью в виде весов, что может означать стремление к балансу отечественного регулятора. Ключевая ставка в РФ на заседании совета директоров Банка России была поднята до 9,5%.

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набиуллина центробанк прогноз инфляция ключевая ставка
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