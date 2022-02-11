«Союзная решимость — 2022»: комплексный ответ Западу и проверка боеготовности сил реагирования

Москва, 11 февраля. Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» призваны стать комплексным ответом Западу на отсутствие гарантий безопасности России.

Целью учений «Союзная решимость — 2022», которые начались на общевойсковых полигонах Вооруженных Сил Республики Белоруссии 10 февраля и завершатся 20 февраля, является отработка различных задач по защите национальных интересов Союзного государства. Для участия в учениях органы военного управления и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) России были переброшены в Белоруссию на расстояние около 10 тысяч километров в самые кратчайшие сроки, что подтвердило мобильность армии РФ, сообщает сетевое издание verumreactor.ru.

Актуальность и своевременность демонстрации «Союзной решимости — 2022» очевидна, пишет издание, так как НАТО продолжает свою тактику наращивания сил в Прибалтике и Польше, а также переброску вооружений на Украину. Проведение совместных учений позволит отработать взаимодействие между Вооруженными Силами России и Белоруссии для решения общих оборонных задач и обеспечения совместимости систем ПВО двух государств.

Ранее ФАН сообщал о начале 10 февраля совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». В минобороны России уточнили, что они пройдут на белорусских Домановском, Гожском, Обуз-Лесновском, Брестском и Осиповичском полигонах. Вооруженные силы в ходе маневров отработают сценарии обороны территории, а также ликвидации террористических группировок.