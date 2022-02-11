Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 17:06
17:06
Экономика
Доходы российских банков по депозитам вырастут за счет повышения ключевой ставки
17:03
Политика
Путин продлил срок госслужбы полпреда в ЮФО Устинова до февраля 2023 года
17:03
Олимпийские игры 2022
Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стала болезнь среди персонала лаборатории
17:02
Политика
Пресс-служба КПРФ подтвердила госпитализацию Зюганова
17:00
Политика
Порошенко признался, что лично приказал вывезти золото из Крыма в 2014 году
17:00
Политика
Война против «СП-2»: зачем продавцы СПГ в США разжигают военную истерию на Украине
16:57
Весь мир
Амнистия, флешмоб и горящие флаги: Иран празднует 43-ю годовщину Исламской революции
16:55
Олимпийские игры 2022
Российские керлингисты разгромили датчан в рамках группового этапа на ОИ-2022
16:54
Армия
Американист Дробницкий догадался, какое массовое бегство США прикрывают войной на Украине
16:52
Интервью
Трюки, драки и травмы: каскадер Сергей Воробьев рассказал о своем творческом пути
Все новости

«Союзная решимость — 2022»: комплексный ответ Западу и проверка боеготовности сил реагирования

Политика
«Союзная решимость — 2022»: комплексный ответ Западу и проверка боеготовности сил реагирования
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 11 февраля. Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» призваны стать комплексным ответом Западу на отсутствие гарантий безопасности России.

Целью учений «Союзная решимость — 2022», которые начались на общевойсковых полигонах Вооруженных Сил Республики Белоруссии 10 февраля и завершатся 20 февраля, является отработка различных задач по защите национальных интересов Союзного государства. Для участия в учениях органы военного управления и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) России были переброшены в Белоруссию на расстояние около 10 тысяч километров в самые кратчайшие сроки, что подтвердило мобильность армии РФ, сообщает сетевое издание verumreactor.ru.

Актуальность и своевременность демонстрации «Союзной решимости — 2022» очевидна, пишет издание, так как НАТО продолжает свою тактику наращивания сил в Прибалтике и Польше, а также переброску вооружений на Украину. Проведение совместных учений позволит отработать взаимодействие между Вооруженными Силами России и Белоруссии для решения общих оборонных задач и обеспечения совместимости систем ПВО двух государств.

Ранее ФАН сообщал о начале 10 февраля совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». В минобороны России уточнили, что они пройдут на белорусских Домановском, Гожском, Обуз-Лесновском, Брестском и Осиповичском полигонах. Вооруженные силы в ходе маневров отработают сценарии обороны территории, а также ликвидации террористических группировок.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Союзная решимость — 2022»: комплексный ответ Западу и проверка боеготовности сил реагирования
учения взаимодействие отработка
Комментировать