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Надеются на авось: экс-президент СБР Драчев объяснил, чего не хватает российским биатлонисткам для победы
Спорт
Надеются на авось: экс-президент СБР Драчев объяснил, чего не хватает российским биатлонисткам для победы
Федеральное агентство новостей  / 

Двукратный призер Олимпийских игр и бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в беседе с ФАН прокомментировал итоги женского спринта на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Россиянка Кристина Резцова заняла шестое место. А победу в гонке одержала норвежка Марте Ройселанн.

«Гонка была достаточно напряженная, и видно было что многие команды, многие спортсменки — лидеры не справились, и по ходу гонки особенно были проблемы на финишном кругу. Конечно, воодушевляют хороший финишный круг и вообще функциональное состояние Кристины Резцовой. Но есть над чем работать — два промаха на стойке и на лежке помешали ей в борьбе за бронзовую медаль, наверное. Если быть откровенным, то до золота она не дотянула бы, а за второе-третье место могла бороться, если бы не было штрафных. Фактор стрельбы опять повлиял», — объяснил экс-президент Союза биатлонистов России.

«Надеются на авось»: экс – президент СБР Драчев объяснил чего не хватает российским биатлонисткам для победы
ТАСС / Автор: Vegard GrÃƒËœTt Кредит: Zuma\TASS

По словам Владимира Драчева, итог очередной гонки был, в принципе, предсказуем. Медалей у российских биатлонисток не будет до тех пор, пока они не подтянут стрельбу.

«Все время верят в чудо и надеются на авось. Но бывает же такое, что — раз! — и кто-то стрельнет и попадет, и отстреляет в ноль. У Ирины Казакевич же иногда получается, и Светлана Миронова сегодня в ноль отстрелялась. Все мы ждем каких-то чудес, а надо тренироваться. Собираться и больше работать над результатом, а не настраиваться на чудеса. Наша основная проблема в том, что мы все ждем удачи, чудес и везения, но такое бывает только при слабых соперниках», — заявил Владимир Драчев.

«Надеются на авось»: экс – президент СБР Драчев объяснил чего не хватает российским биатлонисткам для победы
ТАСС / Автор: RONALD WITTEK Кредит: EPA

Накануне новоиспеченной олимпийской чемпионкой в спринте с точной стрельбой стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. В борьбе за золото она опередила на 30,9 секунды скоростную шведку Эльвиру Эберг и знаменитую итальянку, призера Олимпиады, Доротею Вирер на 37,2 секунды, при том что конкурентки стреляли тоже без промахов. Из россиянок лучший результат в сегодняшней гонке продемонстрировала лидер команды Кристина Резцова: с двумя штрафными кругами показала шестое время в итоговом финишном протоколе, уступив победительнице чуть более минуты. 

Надеются на авось: экс-президент СБР Драчев объяснил, чего не хватает российским биатлонисткам для победы
Global Look Press / Maxim Thore/Keystone Press Agency

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал второе место российского лыжника Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

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