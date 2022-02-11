19-летняя Наташа Михалкова посетила кинопремьеру в изящных бриллиантах

Москва, 11 февраля. Когда фильм выходит в прокат, до официальной премьеры его могут посмотреть представители узкого круга светских сообществ. Так, за день до показа в российских кинотеатрах новой, нашумевшей голливудской картины «Первый встречный» с Дженнифер Лопес в главной роли счастливчики смогли попасть на закрытый показ фильма, пишет журнал Elle.

Мероприятие прошло в столице. Закрытый показ «Первого встречного» спонсировала ювелирная компания Pasquale Bruni.

Среди светских посетителей оказалось и новое, свежее лицо — очаровательная Наташа Михалкова. Девочке 19 лет. Она — дочь Дарьи и Артема Михалковых и, соответственно, внучка Никиты Сергеевича.

Девушка отличается изысканным вкусом. На этот раз она решила надеть строгий оливковый жакет с черной водолазкой под ним. Этот аутфит дает понять, что девушка предпочитает минимализм.

Если Наташа и решается на излишества, то только в отношении драгоценностей. В ушах представительницы известного кинематографического рода были замечены внушительные серьги Pasquale Bruni, входящие в коллекцию Figlia dei Fiori. Они украшены цветочными мотивами из кварца, халцедона, граната, лунного камня, карнелиана и бриллиантов.

Наташа очень любит свою семью.

«У меня очень забавные родители, которые заявили: «Ты можешь делать все, что хочешь: идти на искусствоведа, идти на актера. Или стань егерем». Это наша семейная шутка: говорят, если я не поступлю, то стану егерем», — признается девушка.

Ранее сообщалось, какие семейные традиции в семье Михалковых поддерживаются во время Крещения.