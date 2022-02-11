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Экономист Citi Research Шитс: рекордный рост цен в США стал ударом под дых для ФРС

Экономика
Экономист Citi Research Шитс: рекордный рост цен в США стал ударом под дых для ФРС
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 11 февраля. Рекордные отметки инфляции в США оказались ударом под дых для Федеральной резервной системы. Такое сравнение сделал главный экономист Citi Research Натан Шитс, передает CNBC.

По его мнению, нынешняя ситуация увеличивает вероятность, что регулятор резко поднимет ключевую ставку в марте. Но даже если рост составит 50 базисных пунктов, этого может оказаться недостаточно.

Даже несмотря на проблемы, связанные со штаммом коронавируса «Омикрон», инфляция по-прежнему остается высокой. В связи с этим требуется добиться большего прогресса, чтобы сократить ее уровень до 3% в текущем году, отметил Шитс.

Вашингтон купил в РФ рекордное количество дизельного топлива за последние три года. Американские власти не могут закрывать свои потребности за счет внутренних резервов, а в Канаде из-за пандемии закрылся последний НПЗ.

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