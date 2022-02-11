Политолог Межевич: Уже второй президент Украины думает об отставке, лишь бы не выполнять «Минск-2»

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» Николай Межевич оценил итоги переговоров «нормандской четверки» в Берлине и объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

По мнению Николая Межевича, безрезультативность переговоров «нормандской четверки» в Берлине показала, что коллективный Запад не заинтересован в выполнении Минских соглашений, поскольку его устраивает ситуация на Украине в том виде, в котором она существует сейчас.

«Любая стратегия, любое движение как в пользу Украины, так и не в пользу ей может привести к одному и тому же результату — к поражению Украины. А нынешняя стратегия Запада «я не я, и лошадь не моя, позвоните, пожалуйста, в конце недели» успешно работает, как мы видим, уже годы. Уже второй президент Украины думает об отставке, а стратегия «ничего не делать, но много говорить» продолжает работать. В некоем условно коллективном Лондоне-Берлине-Париже решили: ну а чем плохо, если мы продолжим такой же подход, ведь он был много лет успешен? Явно дразнить Россию нельзя, потому что непонятно, что она придумает в ответ; соглашаться на реальное продвижение по «нормандскому формату» нельзя; Минские соглашения реализовывать нельзя, лучше даже не цитировать их, потому что Украина против. Значит, нужно встречаться, совещаться по девять часов и не делать ничего, а там, глядишь, что-то изменится в нашу пользу. Нынешняя ситуация устраивает практически всех — от Киева до Вашингтона», — заявил Николай Межевич.

Призыв Джозефа Байдена к своим гражданам немедленно покинуть Украину политолог считает очередным проявлением непродуманных действий американского президента. С одной стороны, американские власти говорят о поддержке украинской демократии и экономике, с другой — подобными заявлениями рушат инвестиционный климат Украины.

«Если это эвакуация, а потом возвращение, то представим себе бизнесменов выше средней руки — как им работать в таких условиях? С точки зрения бизнес-климата так бизнес не делается. В Африке есть немало стран, где уникальные месторождения полезных ископаемых не разрабатываются десятилетиями, потому что туда даже наши китайские друзья не всегда готовы зайти ввиду непредсказуемости государств», — пояснил Николай Межевич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт не в первый раз обращает внимание на падение профессионального уровня американских и европейских политиков и дипломатов, которые позволяют себе в международных переговорах грубые просчеты и ошибки. Очередным примером такой некомпетентности политолог назвал визит в РФ министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что Лондон никогда не признает Воронеж и Ростов российскими регионами.

«Это очень интересное событие, такого не было давно. Европейская дипломатия последовательно опирается на школу: британскую, французскую, немецкую. Российская школа воспринимала все лучшее от европейских с петровских времен и достигла тех высот, которые мы видим сегодня. На этом фоне визит главы МИД Великобритании и ее феноменальное заявление про Воронежскую и Ростовскую области искреннее обрадовали», — отметил Николай Межевич.

Отказ президента РФ Владимира Путина от поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности эксперт считает логичным, поскольку вопросы, которые там будут обсуждаться, Россия уже активно обсуждает в диалоге с США и их европейскими партнерами по НАТО.

«Сейчас стало ясно, что, выступая в 2007-м в Мюнхене, Владимир Путин был прав: мы безумно долго терпели и предлагали руку дружбы, а нам в нее с 2007 года фактически по конец 2021-го непрерывно плевали. А теперь зачем ехать в Мюнхен, если все сказано, все бумаги переданы, переговорные процессы идут, какие-то результаты есть, каких-то нет. Все понимают, что игры кончились. И если бы это зависело от меня, я бы нашего президента в Мюнхен не пустил: нельзя рисковать верховным главнокомандующим», — пояснил Николай Межевич.

Намерение Евросоюза включить Россию в серый список налоговых убежищ эксперт оценивает как попытку еврочиновников в очередной раз напомнить о себе как о субъекте, с которым нужно считаться при решении важных международных проблем.

«Еврочиновники постоянно изыскивают новые формы, как показать свою «еврокрутость», но при этом стараются это сделать так, чтобы окончательно не угробить экономику ЕС. Отсюда всевозможные предложения о введении особых режимов ограничительного порядка и прочего в отношении России», — пояснил Николай Межевич.

Деструктивные действия еврочиновников, не исключает эксперт, в итоге приведут к тому, что в один момент Россия скажет в сфере экономики примерно то же, что она сказала в сфере военной безопасности.