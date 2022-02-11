МИД Чехии заявил о решении Праги продолжить поставки оружия Украине

Прага, 11 февраля. Правительство Чехии после решения предоставить Киеву артиллерийские снаряды решило продолжить поставки оружия Украине, заявил глава чешского МИД Ян Липавский.

Он отметил, что у чешских властей есть политическая воля помочь Украине. Липавский подчеркнул, что внутри страны не было дискуссии о том, нужно ли предоставлять украинским военным артиллерийские снаряды.

«Конечно, у людей могут быть разные мнения, но по вопросу поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов. Поэтому я рад, что в конце концов Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине таким образом», — рассказал министр.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада накачивают Украину наступательным вооружением в обход Минских соглашений. По его словам, оружие поставляется для нужд украинской армии в нарастающих масштабах.