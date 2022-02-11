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МИД Чехии заявил о решении Праги продолжить поставки оружия Украине

Армия
МИД Чехии заявил о решении Праги продолжить поставки оружия Украине
flickr.com  /  C.

Прага, 11 февраля. Правительство Чехии после решения предоставить Киеву артиллерийские снаряды решило продолжить поставки оружия Украине, заявил глава чешского МИД Ян Липавский.

Он отметил, что у чешских властей есть политическая воля помочь Украине. Липавский подчеркнул, что внутри страны не было дискуссии о том, нужно ли предоставлять украинским военным артиллерийские снаряды.

«Конечно, у людей могут быть разные мнения, но по вопросу поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов. Поэтому я рад, что в конце концов Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине таким образом», — рассказал министр.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада накачивают Украину наступательным вооружением в обход Минских соглашений. По его словам, оружие поставляется для нужд украинской армии в нарастающих масштабах.

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