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Песков ответил на заявление USADA о применении законов США к россиянам по делу Валиевой

Олимпийские игры 2022
Песков ответил на заявление USADA о применении законов США к россиянам по делу Валиевой
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 11 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы антидопинговой службы США (USADA) Трэвиса Тайгарта о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Тайгарт заявил об ответственности россиян перед законодательством США по делу Валиевой. Глава антидопинговой службы США указал на желание привлечь лиц, замешанных в ситуации с российской фигуристкой, к ответственности в соответствии с «законом Родченкова».

«Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или еще чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может. Но мы с огромным уважением относимся и к WADA, и к МОК», — заявил Песков.

Ранее руководитель спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович заявила, что не видит проблемы из-за изучения допинг-пробы российской фигуристки больше месяца. По ее словам, на это есть несколько причин. Стоит отметить, что скандал вокруг юной чемпионки Камилы Валиевой разгорелся на Олимпиаде-2022 после победы россиян в командном турнире по фигурному катанию.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Песков ответил на заявление USADA о применении законов США к россиянам по делу Валиевой
песков допинг валиева
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