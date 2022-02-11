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Это часть общего западного тренда: политолог Третьяков о травле российских спортсменов
Политика
Это часть общего западного тренда: политолог Третьяков о травле российских спортсменов
Федеральное агентство новостей  / 

Драматическая история с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Китае заставляет задуматься даже не столько о спорте, сколько о том, какую политику уже не первый год ведут в отношении России ее западные оппоненты. Спорт же, особенно значимые международные соревнования, просто наиболее наглядно демонстрирует их отношение к любым российским успехам. Как это, например, произошло в случае с недавней сенсационной победой Александра Большунова и Дениса Спицова, когда норвежская пресса в лице корреспондента издания NRK Яна Петтера Салтведта разразилась обиженным монологом следующего содержания:

«Александр Большунов одержал заслуженную победу. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде. Россия до сих пор не может быть самой собой на Олимпийских играх, только отчасти. Организаторы Олимпиады, россияне и Международный олимпийский комитет (МОК) постоянно работают над пределом дозволенного. Вердикт против России пятно на спортивной истории, поскольку МОК делает все возможное, чтобы замять скандал», — заявил скандинавский журналист.

Это часть общего западного тренда: Виталий Третьяков о травле российских спортсменов
Global Look Press / Maxim Thore/Keystone Press Agency
Вспоминая все подобные высказывания журналистов, действия чиновников МОК и WADA, прочие факты негативного воздействия на спортсменов из России, нетрудно прийти к выводу, что эта массированная кампания является не чем иным, как частью общего антироссийского тренда, давно продвигаемого геополитическими соперниками нашей страны. Сложившееся положение вещей в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал известный политолог Виталий Третьяков.

«Я не являюсь экспертом в области спорта, но все настолько очевидно, случается с такой регулярностью и по одному и тому же сценарию, что становится понятно: некие закулисные силы, стоящие за спинами чиновников из МОКа, целенаправленно действуют против российских спортсменов. Когда они находят повод — все это выглядит более-менее правдоподобно, а когда не находят – придумывают его сами, как это было в случае с Валиевой. Этим людям не нравится, что наши много и часто побеждают. И, разумеется, это часть общего западного тренда, отражающая интересы определенных групп из спортивного и бизнес-лобби. Это очень похоже, например, на кампанию против «Северного потока — 2». Там же есть не только политическое желание воспрепятствовать сотрудничеству России и Германии. Там есть еще и желание продавать в Европу собственный газ», — заключил эксперт.

Если же вернуться к Камиле Валиевой и ее возможности продолжить выступления на Олимпиаде-2022, то информация об этом поступает самая противоречивая. Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) 11 февраля заявила, что не сомневается в честности олимпийской чемпионки и приложит все усилия для выяснения ситуации вокруг ее допинг-теста.

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