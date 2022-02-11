Захарова: Россия не может принять коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо Лаврова

Москва, 11 февраля. Россия не примет коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД Сергея Лаврова по принципам неделимости безопасности. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, Москва ждет развернутой реакции на поставленные вопросы от каждого адресата.

«Россия категорически не приемлет главенствующей роли НАТО и ЕС в обеспечении безопасности в Евроатлантике», — подчеркнула спикер ведомства.

Мария Захарова добавила, что Москва будет добиваться выполнения уже существующих договоренностей по неделимости безопасности. В целом в ответах ЕС и НАТО нет предметной реакции на вопрос РФ. По сути Альянс и Европа предлагают новый раунд обсуждений, но это является неприемлемым, заключила она.

Ранее Захарова заявила, что Североатлантический альянс использовал ситуацию вокруг Украины для реализации собственных милитаристских амбиций. По ее словам, Брюссель в последние месяцы сознательно нагнетал панику вокруг Украины.