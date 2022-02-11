Глава ДНР Пушилин: Донбасс считает экс-президента Украины Порошенко военным преступником

Донецк, 11 февраля. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который возглавлял страну в 2014-2019 годах, остается для Донбасса военным преступником, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, республика рассчитывает, что однажды бывший украинский лидер понесет наказание. Пушилин заявил, что открытое в Киеве уголовное дело против Порошенко является элементом политических разборок.

«Для нас Порошенко был и остается преступником. Военным преступником. Я напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Я очень жду, что настанет тот день, когда Порошенко предстанет перед реальным судом за его реальные преступления и понесет реальное наказание», — заявил глава ДНР.

Ранее Пушилин говорил, что международному сообществу следует признать Украину террористическим государством. Он не исключил, что военная помощь Запада для украинской армии может обернуться против Европы.