Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 15:39
15:39
Спорт
Сборная России по шорт-треку выиграла 0,002 секунды у Нидерландов в полуфинале ОИ
15:38
Политика
Анонсирована передача Великобританией украинской стороне высокоточных ракет
15:37
Армия
Главные «армейские ценности» Пентагона рассмешили пользователей Twitter
15:34
Экономика
Набиуллина: темпы роста экономики РФ ошибочно называть устойчивыми
15:34
Общество
Более 150 автобусов закупят для Самары и Тольятти на федеральные средства
15:33
Армия
Минобороны Финляндии подписало соглашение c Lockheed Martin о покупке истребителей F-35
15:31
Общество
Актриса Юлия Ауг назвала смерть 40-летней Евгении Брик несправедливой потерей
15:31
Происшествия
Суд арестовал 19-летнего обвиняемого в нападении на супермаркет в Истре
15:30
Экономика
Набиуллина надела брошь с весами на конференцию по ключевой ставке
15:30
Общество
Врачи диагностировали рак поджелудочной железы у звезды «Тихого Дона» Зинаиды Кириенко
Все новости

Глава ДНР Пушилин: Донбасс считает экс-президента Украины Порошенко военным преступником

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 15:16
Армия
Глава ДНР Пушилин: Донбасс считает экс-президента Украины Порошенко военным преступником
Новостное агентство «Харьков»  / 

Донецк, 11 февраля. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который возглавлял страну в 2014-2019 годах, остается для Донбасса военным преступником, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, республика рассчитывает, что однажды бывший украинский лидер понесет наказание. Пушилин заявил, что открытое в Киеве уголовное дело против Порошенко является элементом политических разборок.

«Для нас Порошенко был и остается преступником. Военным преступником. Я напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Я очень жду, что настанет тот день, когда Порошенко предстанет перед реальным судом за его реальные преступления и понесет реальное наказание», — заявил глава ДНР.

Ранее Пушилин говорил, что международному сообществу следует признать Украину террористическим государством. Он не исключил, что военная помощь Запада для украинской армии может обернуться против Европы.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Глава ДНР Пушилин: Донбасс считает экс-президента Украины Порошенко военным преступником
пушилин донбасс порошенко
Комментировать