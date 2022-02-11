Геннадий Онищенко сформулировал вопросы к РУСАДА в связи со скандалом на Олимпиаде вокруг Валиевой

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заступился за российскую фигуристку Камилу Валиеву, имя которой связывают с допинговым скандалом на Олимпиаде. По мнению Онищенко, история с якобы положительной пробой юной фигуристки — это не только общий антироссийский тренд, который присутствует в том числе в большом спорте, но и серьезная недоработка наших спортивных чиновников.

Доктор медицинских наук также подчеркнул, что, по его мнению, основная атака против наших спортсменов идет из США. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение Вашингтоном мер против россиян, замешанных в ситуации с допинг-тестом Валиевой. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва выступает категорически против трансграничного применения законодательства США, передает ТАСС.

«Какие-то трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или еще чего-то. Здесь никакого сотрудничества быть не может», — подчеркнул Песков.

Так он ответил на заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, что Вашингтон может начать уголовное преследование россиян, причастных к делу Валиевой, в соответствии с «актом Родченкова», передает Reuters. Закон назван именем экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступал одним из главных информаторов WADA (Всемирного антидопингового агентства) в деле о якобы «государственной программе» допинга в российском спорте. В России Родченков является фигурантом уголовного дела.

Федеральное агентство новостей /

Комментируя допинговый скандал на Олимпиаде, Геннадий Онищенко призвал всех, от кого это зависит, защитить юную спортсменку и не ломать ей карьеру. Онищенко рекомендовал серьезно проанализировать действия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Напоминаем, мнение комментатора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«До окончания официального разбирательства трудно давать какие-то комментарии, но, с моей точки зрения, эта ситуация во многом — в зоне ответственности РУСАДА, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Проба, насколько я знаю, была взята еще 25 января. Не могу поверить, что для ее анализа потребовалось столько времени, что уже успела начаться Олимпиада! Тем более, что российская олимпийская сборная настолько сильна, что наш Олимпийский комитет (ОКР) имел возможность просчитать разные варианты. Это было просто необходимо сделать, учитывая, насколько часто казуистику антидопинговых правил пытаются использовать против нашей страны. Полагаю, в этой ситуации есть вопросы не только к РУСАДА, но и к ОКР, и к нашей Федерации фигурного катания».

По мнению Онищенко, нужно сделать все, чтобы защитить Валиеву от нападок.

«Что касается нашей фигуристки, то в Пекине ее неоднократно проверяли, и все пробы были чистыми. А сейчас эту выдающуюся спортсменку делают без вины виноватой! Ей не только ломают карьеру, но и портят жизнь! Если тут дело в чьем-то злом умысле или в необъяснимой беспечности, виновные должны быть названы и в отношении них должны быть сделаны выводы. Думаю, у наших спортивных чиновников было достаточно времени, чтобы разобраться в этом вопросе до начала Олимпиады и не доводить до подобной ситуации», — подчеркнул Онищенко.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) намерен обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять временное отстранение с Камилы Валиевой. Международное агентство тестирования (ITA) в пятницу утром сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря, взятая на соревнованиях в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. 8 февраля РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение от соревнований, которое было отменено после апелляции 9 февраля. В данный момент Валиева имеет разрешение продолжить участие в Олимпиаде. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) будет опротестовывать снятие отстранения, дело рассмотрит CAS.

15-летняя Валиева стала чемпионкой на Олимпиаде в Пекине в командном турнире. Соревнования женщин-одиночниц начнутся 15 февраля. Судьба медалей командного первенства по фигурному катанию, в котором Россия заняла первое место, пока неизвестна. В случае аннулирования результата Валиевой, золото перейдет к американцам, которые заняли второе место.