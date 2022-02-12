Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 14:25
14:23
Происшествия
Младшеклассника госпитализировали после ДТП на трассе М-11 под Петербургом
14:20
Политика
Мэр Киева Кличко утвердил план эвакуации населения города при «нападении» России
14:20
Весь мир
Афганское правительство окажет поддержку пострадавшим от войн гражданам
14:18
Политика
Неосновной персонал посольства США в Киеве покинет территорию Украины
14:17
Общество
Владимир Путин принес глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся Кириенко
14:15
Происшествия
Десять автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти
14:13
Общество
Более 8,5 тысячи петербуржцев с COVID-19 остаются в больницах
14:13
Политика
В МИД Грузии объявили о введении чрезвычайного режима работы посольства в Киеве
14:08
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за снега и сильного ветра
14:08
Политика
Читатели Daily Mail иронично отреагировали на заявление США о дате «вторжения» РФ на Украину
Все новости

«ФАН повсюду»: зачем Макрон приезжал в Россию

Весь мир
«ФАН повсюду»: зачем Макрон приезжал в Россию
Global Look Press  /  Wiktor Dabkowski, Gao Jing

В Москве 7 февраля состоялись переговоры президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона. Встреча длилась более пяти часов, а по ее итогам была проведена пресс-конференция, после которой политики проговорили еще около 20 минут. 

В ходе переговоров Макрон озвучил несколько идей по урегулированию ситуации вокруг Украины. После встречи с Путиным французский лидер отправился в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Какую сделку, несогласованную с НАТО, предложил Макрон Путину и каков основной мотив его визита в Россию рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Пятая республика».

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Каковы основные мотивы визита Макрона в Россию?

Что писали французские СМИ по итогам встречи Макрона и Путина?

Какие вопросы были ключевыми в переговорах глав государств?

Какую сделку, несогласованную с НАТО и США, предложил Макрон российскому лидеру?

Какова позиция Франции по Украине?

Имеет ли Париж рычаги влияния на союзников по НАТО внутри Европы?

Какие внутренние вопросы волнуют французов?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
Вернуться назад
Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: зачем Макрон приезжал в Россию
путин россия франция макрон подкаст пятая республика
Комментировать