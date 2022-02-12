«ФАН повсюду»: зачем Макрон приезжал в Россию

В Москве 7 февраля состоялись переговоры президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона. Встреча длилась более пяти часов, а по ее итогам была проведена пресс-конференция, после которой политики проговорили еще около 20 минут.

В ходе переговоров Макрон озвучил несколько идей по урегулированию ситуации вокруг Украины. После встречи с Путиным французский лидер отправился в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Какую сделку, несогласованную с НАТО, предложил Макрон Путину и каков основной мотив его визита в Россию рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Пятая республика».

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В выпуске:

Каковы основные мотивы визита Макрона в Россию?

Что писали французские СМИ по итогам встречи Макрона и Путина?

Какие вопросы были ключевыми в переговорах глав государств?

Какую сделку, несогласованную с НАТО и США, предложил Макрон российскому лидеру?

Какова позиция Франции по Украине?

Имеет ли Париж рычаги влияния на союзников по НАТО внутри Европы?

Какие внутренние вопросы волнуют французов?

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