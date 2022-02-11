Режиссер Валерий Тодоровский перестал выходить на связь после смерти жены Евгении Брик

Лос-Анджелес, 11 февраля. Известная актриса театра и кино Евгения Брик скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет. Супруг актрисы, советский и российский кинорежиссер Валерий Тодоровский, после ее смерти перестал выходить на связь с родными и коллегами.

Звезда фильма «Географ глобус пропил» больше десяти лет жила в США, где последние годы боролась с онкологическим заболеванием. Траурная весть об уходе Евгении Брик из жизни застала врасплох даже тех, с кем работали сама актриса и ее супруг Валерий Тодоровский.

В попытке узнать подробности произошедшего многие из них начали звонить режиссеру, однако на связь он пока не выходит. Как сообщает МК, Тодоровский раздавлен обрушившимся на него горем.

Как ранее сообщал ФАН, о своем страшном диагнозе актриса Евгения Брик узнала задолго до собственной смерти. Звезда хранила его в тайне ото всех, за исключением самых близких людей.