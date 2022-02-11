Политолог Карнаухов нашел способ наказать Польшу за военные преступления на белорусской границе

Варшава, 11 февраля. Россия и Белоруссия могут наказать высшее польское руководство за преступления, сравнимые с нацистскими, ежедневно совершаемые против мигрантов.

Европейские суды и правозащитные организации, несомненно включат излюбленную политику двойных стандартов и прикроют Варшаву, однако можно провести расследование и добиться справедливости без участия каких-либо западных институтов. Сами представители коллективного запада подали в этом пример России, устроив независимое расследование и судебное разбирательство по делу МН-17. Россия с Белоруссией тоже могут провести совместное расследование многочисленных преступлений польских военных неподалеку от белорусской границы.

С таким предложением в эфире авторского стрима на канале Владимира Соловьева выступил политолог Сергей Карнаухов, комментируя показания польского пограничника Эмиля Чечко, сбежавшего еще в декабре прошлого года в Белоруссию. Как известно, военнослужащий польских ВС рассказал белорусским следователям о страшных преступлениях своих сослуживцев против мигрантов, пытающихся попасть через Польшу в Германию. По словам Чечко, он с другими военными чуть ли не ежедневно расстреливали десятки невинных людей. В какой-то момент его психика не выдержала, и он дезертировал.

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В беседе с Карнауховым белорусский политолог Алексей Дзермант отметил, что Минску вряд ли удастся добиться справедливого наказания для высшего руководства Польши в международных инстанциях. Несмотря на тяжесть преступлений даже Гаага скорее всего прикроет одного из членов ЕС и откровенного сателлита США.

«На самом деле действительно шокирующие признания. Они шокируют масштабом, жестокими подробностями. Я поначалу относился скептически, но чем больше он раскрывает всяких деталей, понимаешь, что к этому стоит отнестись серьезно. Речь идет о международном масштабе, так как здесь присутствует геноцид, преступления против человечности. Чтобы добиться какой-то правды, нужно действовать на международном уровне. Сейчас Минск попытается передать это дело в Гаагу, расследовать через ЕСПЧ, но здесь возникают сомнения, что это дело вообще будет начато. Европейские инстанции уже демонстрируют готовность покрывать польских преступников, как среди военных, так и среди высокопоставленных чиновников», — посетовал на предвзятость правовых институтов ЕС Дзермант.

Карнаухов отметил, что у России с Белоруссией есть все-таки шанс добиться справедливости и наказать Польшу за военные преступления на белорусской границе. Нужно лишь воспользоваться примером того же Запада, использовавшего любопытную судебную схему против России.

«Мы же до сиз пор расследуем преступления, совершенные нацистами на разных территориях. Это преступления без срока давности. Обратите внимание, как по-разному действуют европейские структуры и Россия с Белоруссией. Боинг МН-17, кто сбил? Они называют виновных и что дальше делают? Создают суды ed-hoc так называемые, то есть по договоренности, страны, которые пострадали, объединяются на экспертном уровне и организуют такой независимый суд, который не связан с международными структурами, проводит расследование и с его итогами дальше работает. Нам ничего не мешает пойти по такому же пути. Только так мы сейчас сможем наказать Польшу за все военные преступления, совершенные на белорусской границе», — предложил свое решение политолог.

Карнаухов повторил, что польские военные совершают беспрецедентные преступления. Россия и Белоруссия могут объединиться в судебном процессе со странами, откуда пришли пострадавшие беженцы, вынести этот вопрос на высший международный уровень и сурово наказать Варшаву.

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