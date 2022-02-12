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Общество
Суд Волгограда признал правомерным отстранение от работы без прививки
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Суд Волгограда признал правомерным отстранение от работы без прививки
Общество
Суд Волгограда признал правомерным отстранение от работы без прививки
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Волгоград, 12 февраля. Городской суд Камышина осенью 2021 года, рассматривая иск сотрудников местной теплоснабжающей организации о незаконности приказа об их отстранении от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса, отказал в удовлетворении иска.

Решение истцам удалось обжаловать, но после того, как судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда изучила материалы, суд счел его обоснованным, сообщает «Волгоградская правда». Оно подкрепляется положениями федерального закона и приказами Министерства здравоохранения России. Главный санитарный врач России и регионов принимает решение о проведении прививок, в том числе сотрудников некоторых отраслей.

Ранее ФАН рассказывал о пожеланиях работодателей иметь вакцинированных сотрудников. Во многих отраслях за непривитых работников владельцам бизнеса грозит крупный штраф или приостановка деятельности.

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