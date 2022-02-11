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Руководство Армии Мали заявило о необходимости укрепить взаимодействие с местными СМИ

Весь мир
Руководство Армии Мали заявило о необходимости укрепить взаимодействие с местными СМИ
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 11 февраля. Министерство обороны Мали при поддержке Управления информации и связей с общественностью вооруженных сил (DIRPA) провело пресс-конференцию для национальных СМИ.

Генеральный секретарь Минобороны полковник Мадани Дембеле рассказал корреспондентам о текущей ситуации с безопасностью республики. По его словам, военные формирования должны тесно сотрудничать с местной прессой, чтобы сохранить в государстве социальную сплоченность.

«По итогам мероприятия будут вынесены предложения и рекомендации, направленные на создание основы для диалога и взаимного доверия с руководителями малийских изданий. Это поспособствует улучшению условий действий национальной армии (FAMa) и даст населению необходимую информацию о деятельности правительственных войск.

Коммуникация в области обороны стала одним из ключевых элементов военной стратегии в отношении глобализации угроз и характера рисков. Это означает, что армия и СМИ должны поддерживать тесные отношения», — заявил Дембеле.

Руководство Армии Мали заявило о необходимости укрепить взаимодействие с местными СМИ
wikipedia.org / Soman /Public Domain

Ранее представители гражданского движения «Объединенный фронт защиты целостности Мали» (FUSI-MALI) призвали соотечественников поддержать временное правительство республики. Африканские активисты считают, что успехи вооруженных сил напрямую связаны со сближением Москвы и Бамако. Комплексная поддержка Кремля позволила армии перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с радикальными бандформированиями.

Также на ситуацию повлияли сообщения о прибытии в Мали российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Слух о дислокации отечественных инструкторов в деревне Банкасс обратил в бегство боевиков.

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африка мали
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