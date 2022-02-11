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Новый президент Буркина-Фасо примет присягу 16 февраля

Весь мир
Новый президент Буркина-Фасо примет присягу 16 февраля
Global Look Press  /  Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Уагадугу, 11 февраля. Конституционный суд Буркина-Фасо объявил Поль-Анри Сандаого Дамибу президентом страны. Об этом сообщает Lefaso.

«В соответствии с постановлением Конституционного совета лидер «Патриотического движения за защиту и восстановление» (MPSR) будет приведен к присяге 16 февраля 2022 года.

В ходе заседания ведомство приняло к сведению отставку Роша Каборе с поста президента Буркина-Фасо 24 января. С этой же даты Совет официально открыл вакансию на должность главы страны. С этого дня лидером государства является Поль-Анри Сандаого Дамиба», — написано в материале.

Ранее ФАН сообщал, что новые власти Буркина-Фасо внесли изменения в Конституцию страны. Согласно поправкам, организация «Патриотическое движение за защиту и восстановление» провозглашена «центральным органом, определяющим и направляющим политику безопасности, экономики, социальной политики, развития и восстановления территориальной целостности государства».

 

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