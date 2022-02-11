Глава ДНР Пушилин: ВСУ стали чаще использовать БПЛА для воздушной разведки в Донбассе

Донецк, 11 февраля. Подразделения ВСУ стали чаще проводить воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, украинские военные в ходе разведывательных операций применяют беспилотники американского и британского производства. Пушилин отметил, что в регионе наблюдается интенсификация разведдеятельности ВСУ.

«БПЛА, не только "Байрактары", но и американские, британские беспилотники ведут разведку вблизи линии соприкосновения», — сказал на пресс-конференции Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что Россия может оказать жителям Донбасса помощь, если украинская армия развернет полномасштабное наступление. Он отметил, что подобные решения будет принимать только Москва, но исключать такого сценария нельзя.