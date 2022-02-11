Глава ДНР Пушилин сообщил о желании республики видеть Украину частью Союзного государства

Донецк, 11 февраля. Донецкая народная республика предпочла бы видеть Украину в составе Союзного государства России и Белоруссии, заявил руководитель субъекта Денис Пушилин.

Пушилин провел пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов. Он встретился с представителями СМИ из России, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии и других государств.

Глава ДНР рассказал, какой бы хотели видеть Украину в республике. Он отметил, что в регионе были бы рады присоединению Киева к Союзному государству.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала: Союзное государство открыто для других стран. Это предусматривает появление новых участников внутри образования, заметила дипломат.