Путин обсудил на заседании с Совбезом отношения России и стран СНГ

Москва, 11 февраля. Российский президент Владимир Путин в пятницу обсудил совместно с Советом безопасности отношения России и стран СНГ.

Лидер страны заметил, что эта тема является одной из ключевых.

"Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики - это отношения со странами СНГ, на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. Еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых", — уточнил Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал детали поездки Владимира Путина в Турцию. Он пояснил, что пока точных сроков визита нет, но идет согласование по дипломатическим каналам.