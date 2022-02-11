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Путин обсудил на заседании с Совбезом отношения России и стран СНГ

Политика
Путин обсудил на заседании с Совбезом отношения России и стран СНГ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 11 февраля. Российский президент Владимир Путин в пятницу обсудил совместно с Советом безопасности отношения России и стран СНГ.

Лидер страны заметил, что эта тема является одной из ключевых.

"Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики - это отношения со странами СНГ, на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. Еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых", — уточнил Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал детали поездки Владимира Путина в Турцию. Он пояснил, что пока точных сроков визита нет, но идет согласование по дипломатическим каналам.

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