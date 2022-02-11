Депутат Бурматов рассказал о способах борьбы с бездомными собаками

Москва, 11 февраля. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о необходимости урегулирования проблем с бездомными собаками.

По словам политика, необходимо системно подойти к проблеме решения вопроса бездомных собак. По его словам, животные должны находиться в приютах.

«Я считаю, что надо перестать заниматься имитацией деятельности. У нас проблема заключается в том, что бездомные собаки находятся на улицах, а не в приютах, где им положено находиться», — сообщил Бурматов в беседе с RT.

Он предложил вводить систему санкций для чиновников при неисполнении обязанностей по урегулированию численности бездомных животных. Таким образом, штрафы будут достигать 200 тыс. рублей.

Борьбой с агрессивными бездомными животными занимаются и на региональном уровне. Так, власти Приморского края ввели обязательную маркировку всех собак.