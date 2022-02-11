ЦБ: экономика России вернется к сбалансированному росту в конце 2023 года

Москва, 11 февраля. Российская экономика встанет на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года. Соответствующее заявление сделали в Центральном банке РФ.

Банк России также понизил прогноз по темпам роста ВВП России в 2023 году до 1,5-2,5% с прежних 2-3%. В текущем году это значение по-прежнему составит 2-3%. Рост экономики страны по итогам минувшего года оценен в 4,7%.

«Российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу, — отмечается в пресс-релизе финансового регулятора.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 9,5% годовых, сообщается на официальном сайте ЦБ. Подобное увеличение ставки оказалось максимальным с мая 2017 года.