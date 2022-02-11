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Тату-мастер из Новокузнецка устроил акцию в помощь приюту для животных

Видео

Тату-мастер из Новокузнецка Илья Сергеев объявил о старте акции «Татуировка, которая подарит жизнь». В течение недели любой желающий может сделать себе татуировку всего за две тысячи рублей. Все вырученные деньги отправятся на помощь приюту для животных.

По условиям акции, размер, форма и цветовая гамма тату могут быть любыми, но изображение должно быть связано с животными. Особые чувства к четырехлапым Илья стал испытывать с тех пор, как сам приютил у себя больную собаку. Пес просто вошел в незапертые двери его дома. Деньги на лечение помогли собрать друзья. Теперь художник решил и сам помогать пушистым бедолагам.

«Помощь нужна здесь. То есть, мы сами работаем, грубо говоря, бесплатно. Все деньги мы отдаем конкретно приюту», — уточнил тату-мастер.

Клиентам тату-салона идея понравилась. Они выбирают подходящий рисунок из каталога и набивают его себе, понимая, что это помогает больным животным.

«Я давно хотела сделать татуировку, а тут просто акция совпала с этим желанием. Ну а татуировка почему именно эта? Эскиз понравился», — рассказала участница акции Анастасия Кулько.

В приюте для бездомных животных «Шанс на жизнь» проживает порядка 900 собак и 50 кошек. Деньги, которые удается получить от небезразличных людей, идут на строительство новых вольеров, благоустройство существующих, а также на корм и лекарства.

«Акция очень хорошая. Даже любая тысяча или две собачке очень поможет. Кто-то приобретет себе новый дом в виде будки. Такую собачку, как Анечка, мы уже на цепь не посадим, а построим ей вольерчик какой-то, чтобы она там комфортно жила. Ну это после лечения, конечно», — рассуждает помощник ветеринара в приюте Александра Колыхалова.

Илья Сергеев старается навещать приют еженедельно. Он привозит корм, трудится по хозяйству и гуляет с собаками. Своим поступком он показывает, что нет ничего сложного в том, чтобы помогать животным, попавшим в сложную ситуацию. Порой достаточно отказаться от одной чашки кофе, чтобы этой, хоть и незначительной суммой, помочь бедняжкам.

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