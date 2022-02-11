Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 15:38
15:37
Армия
Главные «армейские ценности» Пентагона рассмешили пользователей Twitter
15:34
Экономика
Набиуллина: темпы роста экономики РФ ошибочно называть устойчивыми
15:34
Общество
Более 150 автобусов закупят для Самары и Тольятти на федеральные средства
15:33
Армия
Минобороны Финляндии подписало соглашение c Lockheed Martin о покупке истребителей F-35
15:31
Общество
Актриса Юлия Ауг назвала смерть 40-летней Евгении Брик несправедливой потерей
15:31
Происшествия
Суд арестовал 19-летнего обвиняемого в нападении на супермаркет в Истре
15:30
Экономика
Набиуллина надела брошь с весами на конференцию по ключевой ставке
15:30
Общество
Врачи диагностировали рак поджелудочной железы у звезды «Тихого Дона» Зинаиды Кириенко
15:30
Политика
Представитель ЕС Питер Стано: Евросоюз не рассматривает вопрос присоединения Украины
15:29
Происшествия
СК просит суд уволить главного инженера бумажной фабрики в Коммунаре после гибели рабочего
Все новости

Международный суд ООН рассмотрит обвинения против президента Бразилии

Весь мир
Международный суд ООН рассмотрит обвинения против президента Бразилии
Global Look Press  /  Antonio Molina via www.imago-ima/www.imago-images.de

Гаага, 11 февраля. Международный суд подтвердил получение искового заявления со стороны комиссии Сената Бразилии, обвинившей президента Бразилии Жаира Болсонару в преступлениях против человечности в период пандемии.

Вице-президент комиссии, сенатор Рандолфи Родригес сообщил о получении подтверждения со стороны Международного суда в Гааге на официальной странице в Twitter. Теперь члены комиссии должны решить, продолжат ли они расследование или нет.

Суд в Гааге обладает юрисдикцией в отношении преступлений, которые влияют на международное сообщество, включая геноцид, преступления против человечности, военные преступления.

Обвинения против Болсонару поступили от Парламентской комиссии по расследованию действий властей в контексте пандемии COVID-19. По результатам работы, в октябре 2021 года были выдвинуты обвинения против 78 лиц, включая Болсонару, ряд действующих и бывших министров, трех сыновей президента и других представителей его правительства.

Итоги расследования были отправлены в разные национальные органы, в том числе Федеральный верховный суд, Генеральную прокуратуру и Счетную палату.

Комиссия Сената потребовала осудить Болсонару за совершение девяти преступлений: содействие распространению эпидемии, нарушение превентивных санитарных мер, неправомерное использование государственных средств, подстрекательство к совершению преступления, фальсификация частных документов, медицинское шарлатанство за активную пропаганду использования препаратов с недоказанной эффективностью для профилактики и лечения COVID-19, должностные злоупотребления, преступления против человечности, попустительство коррупции.

Представители Сената подчеркнули, что халатное отношение, некомпетентность и отрицание научных фактов со стороны Болсонару стали основной причиной неэффективного управления Бразилией в период пандемии и смерти более 636 тысяч человек.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Международный суд ООН рассмотрит обвинения против президента Бразилии
бразилия международный суд оон жаир болсонару
Комментировать