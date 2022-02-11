Международный суд ООН рассмотрит обвинения против президента Бразилии

Гаага, 11 февраля. Международный суд подтвердил получение искового заявления со стороны комиссии Сената Бразилии, обвинившей президента Бразилии Жаира Болсонару в преступлениях против человечности в период пандемии.

Вице-президент комиссии, сенатор Рандолфи Родригес сообщил о получении подтверждения со стороны Международного суда в Гааге на официальной странице в Twitter. Теперь члены комиссии должны решить, продолжат ли они расследование или нет.

URGENTE! O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, acaba de confirmar o recebimento do relatório da CPI da Covid. É mais um passo fundamental no combate à impunidade. O nosso trabalho continua, não iremos descansar até que a JUSTIÇA seja feita!https://t.co/LxZMZTAgg7 — Randolfe Rodrigues ???????? (@randolfeap) February 9, 2022

Суд в Гааге обладает юрисдикцией в отношении преступлений, которые влияют на международное сообщество, включая геноцид, преступления против человечности, военные преступления.

Обвинения против Болсонару поступили от Парламентской комиссии по расследованию действий властей в контексте пандемии COVID-19. По результатам работы, в октябре 2021 года были выдвинуты обвинения против 78 лиц, включая Болсонару, ряд действующих и бывших министров, трех сыновей президента и других представителей его правительства.

#CRIMESCONTRAHUMANIDADE | O TPI, em #Haia, na Holanda, recebeu nessa quarta (9) cópia do relatório final da #CPIdaCovid, denunciando #Bolsonaro por crime contra a humanidade. https://t.co/tBvmiIIPfL — Congresso em Foco (@congressoemfoco) February 11, 2022

Итоги расследования были отправлены в разные национальные органы, в том числе Федеральный верховный суд, Генеральную прокуратуру и Счетную палату.

Комиссия Сената потребовала осудить Болсонару за совершение девяти преступлений: содействие распространению эпидемии, нарушение превентивных санитарных мер, неправомерное использование государственных средств, подстрекательство к совершению преступления, фальсификация частных документов, медицинское шарлатанство за активную пропаганду использования препаратов с недоказанной эффективностью для профилактики и лечения COVID-19, должностные злоупотребления, преступления против человечности, попустительство коррупции.

Представители Сената подчеркнули, что халатное отношение, некомпетентность и отрицание научных фактов со стороны Болсонару стали основной причиной неэффективного управления Бразилией в период пандемии и смерти более 636 тысяч человек.