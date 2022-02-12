Публицист Союстов: Показное единство западных «демократий» разрушается прямо на глазах

Столкновение коллективного Запада с украинским кризисом привело к весьма примечательному эффекту. Чем больше в США и Европе осознают колоссальность рисков дальнейшей эскалации конфронтации в четырехугольнике Запад — Украина — ЛНР и ДНР — Россия, тем быстрее разрушается показное единство западных «демократий».

8 февраля выяснилось, что Еврокомиссия не собирается предоставлять государствам — членам ЕС «письменные подробности» о санкциях, которые евробюрократы планируют ввести в отношении России, если та «вторгнется» на Украину. Причиной столь феноменальной секретности стало желание чиновников Еврокомиссии «избежать утечек, которые могли бы дать России возможность провести анализ затрат и результатов от возможных санкций». Иными словами, внезапно оказалось, что высший орган исполнительной власти Евросоюза, давно и прочно контролируемый из-за океана, плевать хотел на интересы государств, входящих в этот самый ЕС.

Неспособность НАТО на деле, а не на бумаге быть гарантом европейской безопасности, дополненная очевидным параличом Североатлантического альянса, заставила политиков Европы вспомнить о необходимости возвращения себе политической субъектности. На фоне непрекращающейся трансляции в западных медиа утверждений о готовности НАТО оказывать поддержку Украине европейские лидеры наперегонки бросились заявлять, что не собираются отправлять свои войска на помощь Украине в случае ее гипотетического конфликта с Россией. Дальше стало еще веселее — главы европейских государств начали буквально выстраиваться в очередь, чтобы провести переговоры с президентом России.

1 февраля в Москве побывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 7 февраля — президент Франции Эммануэль Макрон, на 15 февраля запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца. И это явно еще не весь список европейцев, желающих перевести свои отношения с российской стороной из идеологизированного в прагматическое русло.

kremlin.ru / Администрация президента России

О необходимости прагматического подхода к деэскалации украинского кризиса вспомнили даже в Соединенных Штатах. Так, например, Дэниэл Депетрис, обозреватель Newsweek, в своей авторской колонке, написанной для американского консервативного журнала The National Interest, призвал власти США быть предельно честными с Украиной.

Чем меньше Вашингтон будет подпитывать иллюзии Киева, тем будет лучше для всех, объявил Депетрис. К этому он добавил следующее высказывание:

«С Украиной честность — лучшая политика. А честная правда состоит в следующем. У Украины — слабые позиции. США и их союзники по НАТО не станут воевать из-за нее с ядерной державой Россией. А Россия доказала, что готова вытерпеть значительные экономические невзгоды и международное осуждение, лишь бы не дать Киеву стать участником западных институтов безопасности».

Тут Депетрис все же не удержался и схитрил. Упомянутые им «западные институты безопасности» — это прежде всего НАТО, уже доказавшее, что оно не является гарантом безопасности. По крайней мере, гарантом безопасности Европы — уж точно. Собственно, именно это обстоятельство и побуждает РФ настаивать на сохранении Украиной внеблокового статуса. И Депетрис, в конце концов, правоту российской стороны признает.

«У Украины остается один выход, каким бы неприятным и отвратительным [для Киева] он ни был. Она должна сесть за стол переговоров с Россией и согласиться на необходимые компромиссы по своей геополитической ориентации… Украинское руководство не может также заниматься самообманом, полагая, что Соединенные Штаты, НАТО или какая-нибудь коалиция желающих в последний момент спасет его», — подытожил обозреватель Newsweek.

Будем надеяться, что голоса таких спикеров, как Дэниэл Депетрис, в западных СМИ начнут со временем звучать все громче и увереннее.

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