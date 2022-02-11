Алжир запустил производство крупных рыболовных судов

Алжир, 11 февраля. Алжир намерен построить в 2022 году первое в стране крупногабаритное судно для ловли тунца.

По мнению экспертов, данный шаг направлен на повышение производственных мощностей в сфере добычи водных биоресурсов в государстве, имеющем береговую линию протяженностью более 1,6 тыс. км. Министр рыболовства страны Хишем Софиан Салавачи объявил, что в текущем году в Алжире появится первое крупногабаритное судно собственного производства длиной 35 метров. По его словам, различные государственные стимулы, в том числе снижение платы за добавленную стоимость и таможенные льготы, позволят увеличить объем заказов на инвестиции в морское рыболовство.

Кроме того, власти намерены запустить систему мониторинга судов. Данная стратегия, подчеркнул Салавачи, включает в себя расширение возможностей портов для приема крупного рыболовного транспорта.

Ранее совместная комиссия по возрождению деятельности судостроительной отрасли в Алжире выдала 15 инвестиционных лицензий на уровне 12 провинций. По словам министра, 11 проектов уже получили соответствующие разрешения. Данные меры предшествуют ожидаемому в стране принятию закона об инвестициях, который позволит дилерам эффективно осваивать различные сферы деятельности.

По мнению экспертов, новая промышленность положительно отразится на доходах государства от импортных поставок и создаст разнообразные рабочие места, не говоря уже о возможностях развития в стране производства тунца. Правительство Алжира уделяет большое внимание рыболовному сектору. Власти намерены добиться в 2022 году экономического взлета. К тому же данная отрасль повысит показатели продовольственной безопасности Алжира, которые, согласно отчету ООН, и так являются самыми высокими на африканском континенте.