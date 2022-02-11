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ЛНР обвинила Киев в переброске бронетехники к линии соприкосновения в Донбассе

Армия
ЛНР обвинила Киев в переброске бронетехники к линии соприкосновения в Донбассе
wikipedia.org  /  Artemis Dread

Луганск, 11 февраля. Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Так, украинские силовики перебросили в село Теплое два бронетранспортера БТР-4, еще несколько бронемашин были обнаружены в районе населенных пунктов Счастье и Попасная.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением, что эскалация напряженности на линии соприкосновения достигла беспрецедентного уровня. Обстановка в Донбассе накалилась до предела, передает RT.

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украина ЛНР всу бронетехника
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