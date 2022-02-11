Экс-директор «Миража» Александр Букреев намерен через суд вернуть товарный знак группы

Москва, 11 февраля. Со-соснователь и первый директор музыкальной группы «Мираж» Александр Букреев обратился в арбитражный суд с иском в сторону композитора Андрея Литягина.

Букреев и Литягин являлись друзьями на протяжении долгих лет. Вместе с музыкальным исполнителем Валерием Соколовым товарищи создали и запустили легендарную группу. Коллеги успешно занимались творчеством и продвижением коллектива, пока директор не получил тюремный срок на семь лет, сообщается в пресс-релизе, попавшем в распоряжение Федерального агентства новостей.

PR-агент Букреева Анна Кружель сообщила, что Литягин, узнав о проблемах с законом Букреева, скрылся и не выходил на связь. Кроме того, директор переоформил товарный знак «Мираж» на своего друга, чтобы его дело никак не отразилось на коллективе. Литягин так и не заплатил экс-директору группы за лейбл. Теперь Букреев намерен отстаивать свои права в суде.

«В настоящий момент я обратился в арбитражный суд с иском о возвращении мне товарного знака «Мираж» в связи с неуплатой господином Литягиным положенного вознаграждения. За годы моего отсутствия он устроил немыслимое количество скандалов, разругался со всеми участниками и по сути, в настоящий момент он распоряжается нашим совместным брендом без оснований», — говорится в заявлении.

Ранее бывшая солистка группы Наталия Гулькина раскрыла причину, почему ее исключили из «Миража». Оказалось, что все дело в конфликте с Литягиным, который до нее домогался.