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МИД РФ: НАТО использовала ситуацию вокруг Украины для концентрации сил у границ России

Армия
МИД РФ: НАТО использовала ситуацию вокруг Украины для концентрации сил у границ России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 11 февраля. Североатлантический альянс использовал ситуацию вокруг Украины для реализации собственных милитаристских амбиций, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, Брюссель в последние месяцы сознательно нагнетал панику вокруг Украины. Это позволило НАТО усилить военное присутствие вдоль российских рубежей.

«НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — рассказала она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказался о поставках Киеву западного вооружения. Милитаризация Украины спровоцировала резкий рост напряженности в Донбассе. При этом политик не исключил, что переданный ВСУ арсенал может быть использован против европейских стран.

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украина россия нато захарова мид рф
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