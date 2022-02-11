МИД РФ: НАТО использовала ситуацию вокруг Украины для концентрации сил у границ России

Москва, 11 февраля. Североатлантический альянс использовал ситуацию вокруг Украины для реализации собственных милитаристских амбиций, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, Брюссель в последние месяцы сознательно нагнетал панику вокруг Украины. Это позволило НАТО усилить военное присутствие вдоль российских рубежей.

«НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — рассказала она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказался о поставках Киеву западного вооружения. Милитаризация Украины спровоцировала резкий рост напряженности в Донбассе. При этом политик не исключил, что переданный ВСУ арсенал может быть использован против европейских стран.