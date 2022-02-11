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У дипломатии Запада еще есть шанс решить украинский кризис мирным путем
Общество
У дипломатии Запада еще есть шанс решить украинский кризис мирным путем
pixabay.com  / 

Лондон, 11 февраля. Политический обозреватель Би-Би-Си Джеймс Лэндейл оценил способность западной дипломатии урегулировать затянувшийся вооруженный конфликт на востоке Украины.

Как отметил Лэндейл, на Западе далеко не все охвачены угаром обвинений России в «неизбежной» агрессии по отношению к Украине. Все чаще слышны призывы уладить противоречия дипломатическим путем. Но пока США и НАТО явно не готовы к компромиссу с Россией, упрямо отвергая ее предложения отказаться от приема Украины в Альянс, а также прекратить наращивание сил у российских границ. При этом США и НАТО все-таки согласились искать точки соприкосновения по другим вопросам европейской безопасности, сообщает ресурс FBM, предоставивший эксклюзивный перевод статьи в Би-Би-Си.

Речь идет о возобновлении соглашения о контроле над вооружениями, о сотрудничестве в области испытаний противоспутникового оружия, о военных учениях и о размещении ракет средней и малой дальности. Все это говорит о том, что президенту России Владимиру Путину удалось заставить коллективный Запад начать переговоры по вопросам безопасности. Вместе с тем ФРГ и Франция, входящие в «нормандский» переговорный формат по Донбассу, откровенно бессильны заставить Украину выполнять Минские соглашения, на чем настаивает Россия. Между тем это едва ли не последний шанс дипломатии Запада предотвратить кровопролитие на Донбассе.

Ранее ФАН сообщал об оценке главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина ситуации на линии фронта с Украиной. По словам Пушилина, вооруженные формирования Украины усиливаются и личным составом, и техникой. Все говорит о подготовке к масштабной военной провокации или к наступлению.

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россия запад дипломатия
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