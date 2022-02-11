Центробанк скорректировал ожидания по инфляции на 2022 год

Москва, 11 февраля. Прогноз по инфляции на текущий год от Центрального банка РФ изменился в сторону повышения.

Банк России повысил ставку в рамках инфляционного прогноза на нынешний год. Специалисты регулятора ожидают, что давление инфляции к концу года составит 5-6%.Ранее предполагалось, что удастся добиться его снижения до отметки 4-4,5%.

При этом годовая инфляция в 2023-2024 годах может достичь 4%, прогнозируют аналитики. Также совет директоров Центробанка в пятницу увеличил ключевую ставку, что стало восьмым повышением индикатора подряд. Его подняли на один процентный пункт, до 9,5% годовых.

Как отмечают в ЦБ, инфляция в государстве формируется значительно выше октябрьского прогноза. В частности, усилились проинфляционные риски. Это связано, по мнению экспертов, с волатильностью международных рынков, а также имеет отношение к геополитическому фактору.

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. В январе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после снижения в декабре, тем не менее были ниже пиковых значений осени 2021 года. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%», — сообщают в Банке России.

Рост инфляции характерен не только для российского рынка. Недавно Федеральное бюро статистики труда США презентовало свежие данные по индексу потребительских цен. Годовая инфляция в Соединенных Штатах по итогам первого месяца года обновила сорокалетний рекорд.