«Грядет что-то страшное»: украинцы забили тревогу из-за критического роста цен на топливо

На Украине бешенными темпами растет стоимость топлива на заправочных станциях. Уже несколько недель подряд цены на бензин и дизельное топливо прибавляют в цене, что вызывает тревогу у украинцев.

Новый год шокирует украинцев ростом цен на топливо, которые каждый день бьют все новые и новые рекорды. Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил в комментарии «Укринформу», что основные причины быстрого роста стоимости топлива на АЗС — подорожание нефти и изменение курса гривны. Аналитик уверен — это не последний этап подорожания горючего, цена возрастет еще минимум на 2 грн (5,36 руб.) в первой половине текущего месяца. По его словам, одна из причин происходящего — нагнетание ситуации вокруг Украины.

Жители Ужгорода высказали свое недовольство происходящим в эфире телеканала «Наш». Украинцы утверждают, что стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 20%. Они считают, что «грядет что-то страшное».

«Цены очень выросли — аж на 20%. Это очень плохо», — сказал житель Ужгорода.

«Получается, что цена выросла с 30 грн (80,4 руб. — Прим. ФАН) до 35 (93,8 руб.— Прим. ФАН). Это не дело. Я не знаю, к чему это все идет. Кроме того, и работы никакой нет. Вроде бы — молоды и здоровы, а мест, где можно заработать, просто нет», — сообщил водитель.

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«Цены не просто выросли — они взлетели. За несколько дней топливо подорожало на 5 грн (13,4 руб. — Прим. ФАН). Рост до сих пор продолжается. Грядет что-то страшное. Скорее всего, из-за того, что растут цены на бензин, будут дорожать продукты питания и так далее», — рассказал автомобилист.

«Если раньше солярка стоила 27 грн (72,36 руб. — Прим. ФАН), то сегодня — 34-36 грн (91,12-96,48 руб. — Прим. ФАН). Сейчас люди начнут бить тревогу и говорить, что опять цены на проезд выросли. Но пусть они сначала зададут себе вопрос — почему они вырастут? А все из-за взлетевших цен на дизельное топливо», — заявил водитель маршрутного такси.

Ранее Министерство экономики Украины на начало февраля обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 30,84 грн за литр (82,65 руб) и дизтоплива — 28,3 грн за литр (75,84 руб.), из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях. С учетом предельных торговых наценок максимальная стоимость «обычного» бензина для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн за литр (96,05 руб.), а «обычного» дизтоплива — 35,3 грн за литр (94,6).