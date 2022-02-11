Снежные схроны устраивают в Московской области для сбережения саженцев и сеянцев

Москва, 11 февраля. На участках лесопожарных станций, питомников и лесничеств Подмосковья оперативно делаются снежные кучи и ледники. В них будет сберегаться до весны лесопосадочный материал.

Подобные «холодильники» требуются для временного хранения лесопосадочного материала, который предназначен для проведения лесовосстановления этой весной в ходе реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», пишет издание «Вести Подмосковья». Лесотехники заранее обозначили и приготовили площадки для снегохранилищ. После наполнения снегом их укроют соломой, опилками и лапником. Эти мероприятия замедлят таяние снега при потеплении и смене сезона. Сохраняющийся таким образом холод будет положительно влиять на корневую систему у саженцев и сеянцев, что повысит приживаемость посадочного материала. Всего в столичном регионе планируется обустроить тридцать таких хранилищ.

Ранее говорилось, что брачный сезон белок начался в Подмосковье. Грызуны в этот момент крайне драчливые, они громко пищат и прыгают по лесу.