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Снежные схроны устраивают в Московской области для сбережения саженцев и сеянцев

Общество
Снежные схроны устраивают в Московской области для сбережения саженцев и сеянцев
vk.com  /  группа Мурманск

Москва, 11 февраля. На участках лесопожарных станций, питомников и лесничеств Подмосковья оперативно делаются снежные кучи и ледники. В них будет сберегаться до весны лесопосадочный материал.

Подобные «холодильники» требуются для временного хранения лесопосадочного материала, который предназначен для проведения лесовосстановления этой весной в ходе реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», пишет издание «Вести Подмосковья». Лесотехники заранее обозначили и приготовили площадки для снегохранилищ. После наполнения снегом их укроют соломой, опилками и лапником. Эти мероприятия замедлят таяние снега при потеплении и смене сезона. Сохраняющийся таким образом холод будет положительно влиять на корневую систему у саженцев и сеянцев, что повысит приживаемость посадочного материала. Всего в столичном регионе планируется обустроить тридцать таких хранилищ.

Ранее говорилось, что брачный сезон белок начался в Подмосковье. Грызуны в этот момент крайне драчливые, они громко пищат и прыгают по лесу.

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подмосковье саженцы лесное хозяйство снегохранилища
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