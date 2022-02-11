Матвиенко поручила Минсельхозу изучить вопрос со штрафами для предприятий за навоз

Москва, 11 февраля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу РФ изучить проблему накопленного предприятиями навоза, который можно было бы использовать как удобрение.

Матвиенко выразила недовольство, что из-за противоречий в законодательстве сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие компании штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных. С этой проблемой, по ее словам, обратились около 10-15 губернаторов.

«Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприродой ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?» — спросила Матвиенко замглаву Минсельхоза Ивана Лебедева.

Представитель ведомства ответил, что министерство осведомлено об этой ситуации и готовит положительное заключение на предложенный сенаторами проект закона о регулировании использования отходов жизнедеятельности животных.

Минсельхоз России собирается повысить лимит на льготные займы для отечественных аграриев до 10 млрд рублей. Вместе с тем может измениться и порядок субсидирования.