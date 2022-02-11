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Банк России опубликовал официальные курсы валют на выходные

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 15:09
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы валют на выходные
Федеральное агентство политических новостей  /  Герман Парло

Москва, 11 февраля. Позиции российской валюты укрепились к евро, но ослабли к доллару. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США увеличился на 26,26 копейки и составил 74,99 рубля. Европейская валюта при этом подешевела на 2,24 копейки и оказалась на уровне 85,36 рубля.

Аналогичная ситуация наблюдалась на старте торгов Московской биржи. Стоимость американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии поднялась на 8,5 копейки и достигла 75,095 рубля. Биржевой курс евро вместе с тем упал на 32 копейки — до 85,65 рубля.

Курс евро станет расти в ближайшее время. Такой прогноз озвучил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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