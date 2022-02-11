Сборная России по хоккею обеспечила выход в плей-офф на пекинских Играх-2022

Пекин, 11 февраля. Сборная России по хоккею обеспечила выход в плей-офф на пекинской Олимпиаде — 2022.

Встреча группы B Чехия — Швейцария, которая проходит в эти минуты, завершится в дополнительное время. Чехи не смогут набрать максимальное количество очков за игру и сохранить шансы догнать россиян в квартете. Остальные команды ранее лишились шансов обогнать сборную России.

В пятницу ранее подопечные Алексея Жамнова победили команду Дании со счетом 2:0 во втором туре группового турнира на ОИ. Авторами голов стали Павел Карнаухов и Кирилл Семенов.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Россия идет на восьмом месте в медальном зачете Игр-2022.