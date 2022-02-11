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Юрист Анцелиович объяснила, почему пробы Валиевой изучали больше месяца

Олимпийские игры 2022
Юрист Анцелиович объяснила, почему пробы Валиевой изучали больше месяца
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 11 февраля. Руководитель спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович не видит проблемы в том, что допинг-пробу фигуристки Камилы Валиевой изучали больше месяца. По ее словам, есть на это несколько причин .

Эксперт отметила, что проба Валиевой бралась в конце декабря, когда было католическое Рождество. После этого материал привезли в Стокгольм. А это произошло, вероятно, в начале января, указала специалист. По ее словам, у лаборатории есть 20 дней для анализа пробы и размещения данных в системе ADAMS.

«Был еще коронавирус вместе с праздниками. Поэтому я вполне допускаю, что результат стал известен в начале февраля. Да, немного необычно, но ничего из ряда вон выходящего. Такие ситуации были», — пояснила юрист в разговоре с «Чемпионатом», добавив, что результат стал, скорее всего, известен в феврале.

Скандал разгорелся на Олимпиаде после победы россиян на командном турнире по фигурному катанию в Пекине. Награждение спортсменов перенесли из-за сомнительного допинг-теста Валиевой.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Юрист Анцелиович объяснила, почему пробы Валиевой изучали больше месяца
допинг олимпийские игры валиева анцелиович
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