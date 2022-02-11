Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 15:36
15:34
Экономика
Набиуллина: темпы роста экономики РФ ошибочно называть устойчивыми
15:34
Общество
Более 150 автобусов закупят для Самары и Тольятти на федеральные средства
15:33
Армия
Минобороны Финляндии подписало соглашение c Lockheed Martin о покупке истребителей F-35
15:31
Общество
Актриса Юлия Ауг назвала смерть 40-летней Евгении Брик несправедливой потерей
15:31
Происшествия
Суд арестовал 19-летнего обвиняемого в нападении на супермаркет в Истре
15:30
Экономика
Набиуллина надела брошь с весами на конференцию по ключевой ставке
15:30
Общество
Врачи диагностировали рак поджелудочной железы у звезды «Тихого Дона» Зинаиды Кириенко
15:30
Политика
Представитель ЕС Питер Стано: Евросоюз не рассматривает вопрос присоединения Украины
15:29
Происшествия
СК просит суд уволить главного инженера бумажной фабрики в Коммунаре после гибели рабочего
15:26
Экономика
Экономист Citi Research Шитс: рекордный рост цен в США стал ударом под дых для ФРС
Все новости

Столтенберг: НАТО примет решение по усилению в Восточной Европе весной 2022 года

Армия
Столтенберг: НАТО примет решение по усилению в Восточной Европе весной 2022 года
ФБА «Экономика сегодня»

Бухарест, 11 февраля. Решение по усилению Североатлантического альянса на восточном направлении на долгосрочной основе ожидается весной текущего года, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, военно-политический блок рассматривает возможность размещения новых боевых групп не только в Румынии, но и в других странах Черноморского региона. Отмечается, что НАТО решила увеличить число многонациональных воинских контингентов в 30 странах Европы.

«Это будет обсуждаться на следующей встрече министрами обороны. Я ожидаю, что министры согласятся приступить к планированию, определению масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение, как я ожидаю, может быть принято весной», — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Альянс в первую очередь хочет усилить военное присутствие в Болгарии, Словакии, Румынии. Столтенберг также говорил о сохранении риска вооруженного конфликта в Европе, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Столтенберг: НАТО примет решение по усилению в Восточной Европе весной 2022 года
нато европа боевые группы
Комментировать