Столтенберг: НАТО примет решение по усилению в Восточной Европе весной 2022 года

Бухарест, 11 февраля. Решение по усилению Североатлантического альянса на восточном направлении на долгосрочной основе ожидается весной текущего года, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, военно-политический блок рассматривает возможность размещения новых боевых групп не только в Румынии, но и в других странах Черноморского региона. Отмечается, что НАТО решила увеличить число многонациональных воинских контингентов в 30 странах Европы.

«Это будет обсуждаться на следующей встрече министрами обороны. Я ожидаю, что министры согласятся приступить к планированию, определению масштабов, характера, деталей того, как размещать боевые группы и какие именно подразделения. Окончательное решение, как я ожидаю, может быть принято весной», — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Альянс в первую очередь хочет усилить военное присутствие в Болгарии, Словакии, Румынии. Столтенберг также говорил о сохранении риска вооруженного конфликта в Европе, передает RT.