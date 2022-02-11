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«Саша — наше все»: олимпийский чемпион Легков о серебре Большунова
Спорт
«Саша — наше все»: олимпийский чемпион Легков о серебре Большунова
wikipedia.org  /  Иван Исаев

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в беседе с ФАН прокомментировал второе место российского лыжника Александра Большунова и пятую позицию Алексея Червоткина в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Не надо забывать, что [ИвоНисканен — очень сильный. И все гонки в этом сезоне он бежал очень хорошо. Он их либо выигрывал, либо проигрывал только на масс-стартах. Поэтому здесь все закономерно. Единственное, что мы ждали и надеялись, что между ними будет борьба, и хотели, чтобы Александр Большунов победил, конечно же, и выиграл золото. Но если бы была такая возможность, то мы бы с удовольствием поменяли в финишном протоколе их местами. Но это борьба, и тем она интереснее. Ну, и Леша Червоткин — молодец. Эстафета впереди, и я думаю, что именно Червоткина поставят на первый этап», — поделился мыслями олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

«Саша – наше все»: олимпийский чемпион Легков о серебре Большунова
ТАСС / Автор: JEON HEON-KYUN Кредит: EPA

Легков акцентировал внимание болельщиков на том, что серебро Большунова — это тоже успех.

«Медаль есть медаль. И, конечно, радостно, что Александр Большунов с медалью — он наше все. Смотрите, он в гонках выигрывает постоянно медали. Серебро — это медаль! Это олимпийская медаль. Поэтому я всю страну поздравляю с медалью. Саша Большунов — это наше все, давайте болеть за него дальше», — эмоционально отметил Александр Легков.

«Саша – наше все»: олимпийский чемпион Легков о серебре Большунова
ТАСС / Бобылев Сергей

На Олимпиаде-2022 в Пекине прошла очередная гонка в соревнованиях лыжников. Мужчины вышли на старт дистанции на 15 километров. Сборную России представляли четыре спортсмена — не бежавший личный спринт, но выигравший уже тут золото Александр Большунов, а также Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Илья Семиков. В итоге золото — у финского лыжника Иво Нисканена. Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.

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Все новости / Спорт / «Саша — наше все»: олимпийский чемпион Легков о серебре Большунова
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