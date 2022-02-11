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Хмельницкая подружилась с Симоньян после развода с Кеосаяном

Шоу-бизнес
Хмельницкая подружилась с Симоньян после развода с Кеосаяном
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Москва, 11 февраля. Актриса Алена Хмельницкая рассказала о дружбе с журналисткой Маргаритой Симоньян после развода с режиссером Тиграном Кеосаяном. Она тепло отозвалась о новой возлюбленной кинематографиста.

Артистка призналась, что у нее есть «человеческая симпатия» к избраннице Кеосаяна. Она охарактеризовала Симоньян как приятную, уверенную, умную, с прекрасным чувством юмора женщину.

«Я почему-то симпатична ей, а она почему-то симпатична мне. Есть в человеке харизма! Может сидеть напротив 20 моделей, но ты в их сторону и не посмотришь. Мы с Маргаритой дружим бесцельно», — заявила 51-летняя Хмельницкая в YouTube-шоу «Антонимы».

Звезда фильма «Ландыш серебристый» призналась, что старается видеть прекрасное не только в окружающих, но и в себе. Она считает, что в ней есть харизма, и периодически артистка нравится себе, но только за какие-то поступки.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были в браке около 20 лет. В официальных отношениях у звезд родились двое детей. Брак распался в 2014 году. Кеосаян закрутил роман с Симоньян, а Хмельницкая — с бизнесменом Александром Синюшиным. Актриса призналась, что после расставания с режиссером не хочет повторно выходить замуж.

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симоньян кеосаян хмельницкая
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