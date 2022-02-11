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Поклонники обсудили пророческую фотографию Евгении Брик
Общество
Поклонники обсудили пророческую фотографию Евгении Брик
instagram.com  /  @evgeniabrik

Москва, 11 февраля. Популярная актриса из сериалов «Оттепель» и «Стиляги» Евгения Брик 10 февраля покинула этот мир. Ей был 41 год. Известно, что женщина долгое время боролась с онкологией. В канун своего 40-летия, которое она отметила в прошлом году — 3 сентября 2021 года, она разместила на странице в Instagram фотографию.

На снимке девушка предстала цветущей и радующейся жизни женщиной, едущей в кабриолете по дороге с пальмами.

Позднее стало известно, что и тогда снимок был архивным. В сентябре 2021 года артистка выглядела уже не так.

Публикация была подписана женщиной цитатой из песни «Битлз».

«Когда я добираюсь до низа, я возвращаюсь к вершине слайда», — подписала артистка.

Поклонники обсудили пророческую фотографию Евгении Брик
instagram.com / @evgeniabrik

Поклонники звезды сейчас активно изучают ее последние снимки и заметили интересную деталь. На фотографии ремень безопасности выглядит как траурная лента. По мнению подписчиков Евгении этот знак был пророчеством.

«Фото с черной лентой в углу… Пророчество», «Это ремень безопасности», «Это понятно, что ремень, но все же…», «Какой ужас. Умереть так рано», «Как же так, Женя? Ушла так рано, а [на] фото получилось будто траурная лента. Сил и терпения родным и близким пережить эту утрату, крепитесь», — написали поклонники актрисы.

Известно, что Брик не хотела, чтобы россияне знали, что она болеет. По мнению коллег по площадке, ей было бы неприятно, что ее болезнь стали бы обсуждать.

Брик снялась в таких блокбастерах, как «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Стиляги» и «Северное сияние». В 2006 году она вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского, сына кинематографиста Петра Тодоровского.

Ранее дочь актрисы разместила последнее фото с мамой.

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