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Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным в России

Общество
Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным в России
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 11 февраля. Медицинское освидетельствование мигрантов, приезжающих в Россию, должно стать обязательным. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Согласно статистике, численность крупнейших иностранных диаспор в России колеблется в пределах от одного до пяти миллионов человек, отметил Медведев. При этом многие мигранты плохо владеют русским языком. Медведев подчеркнул, что эту проблему необходимо решить. Также он предложил сделать медицинское освидетельствование мигрантов обязательным.

Как сообщалось ранее, губернатор Калужской области Владислав Шапша поймал мигранта на незнании русского языка в ходе визита в миграционный центр. Выяснилось, что мигрант купил сертификат о знании языка.

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Дмитрий Медведев мигранты медосвидетельствование
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