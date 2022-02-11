Профессор Евстафьев призвал требовать от США срочного ядерного разоружения Британии

Лондон, 11 февраля. После визита главы МИД Великобритании в Москву Россия должна добавить в список своих требований к США призыв немедленно лишить Британию ядерного оружия.

С таким призывом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выступил профессор НИУ ВШЭ, политолог Дмитрий Евстафьев, проанализировав поведение Элизабет Трасс в Москве.

Эксперт первым делом обратил внимание на то, что Россия должна прервать поток европейских политиков, зачастивших в Москву для решения своих внутриполитических целей. Эммануэль Макрон на днях приезжал по большей части, чтобы укрепить свое положение в преддверии выборов. Вышеупомянутая Трасс уже открыто подсиживает Бориса Джонсона, нацелившись на кресло премьер-министра. За назначением-то все они ездят в Вашингтон, но вот признание могут получить только в Москве, чего скрыть не получается. Еще через несколько дней в Россию приедет еще и министр обороны Великобритании, который тоже метит в кресло Бориса Джонсона.

Евстафьев еще раз призвал закрыть двери перед носом европейских политических прохиндеев или хотя бы заблокировать доступ британцам, которые окончательно потеряли связь с реальностью. Политолог отметил, что та же Трасс вела себя крайне странно на встрече с Лавровым и на последовавшей за этим пресс-конференции. Она будто приехала с определенной записью в голове и не могла адекватно отвечать на вопросы, к которым не готовилась. Она совсем не понимает, о чем она говорит. Трасс продемонстрировала полную некомпетентность британской дипломатии и современной политики в целом, но главная проблема заключается в том, что Лондону абсолютно плевать, как выглядят британские политики и что они творят. В этом таится большая опасность.

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Политолог напомнил, что вышеупомянутая дамочка в самом ближайшем будущем может действительно стать премьер-министром Великобритании, то есть у нее будет доступ к «ядерному чемоданчику». Британцы в их нынешнем сумрачном состоянии представляют угрозу для всего мира, и эту угрозу нужно срочно минимизировать.

«Вот эта дама, между прочим, и мы это должны очень четко осознать и помнить, так как мы это недооцениваем. Вообще-то она министр иностранных дел и потенциальный премьер-министр ядерного государства. И ей, вот этой даме, у которой в голове простейший ЭВМ, куда кто-то закладывает перфокарту, у нее будут коды доступа к ядерному оружию. Я всегда говорил, что для того, чтобы в мире была стабильность, главная задача американцев — денуклеаризировать Великобританию. Британия, в отличие от Франции, как ядерное государство — это глобально опасная вещь. Это намного опаснее, чем ядерный Пакистан, Индия, Израиль уж тем более КНДР. Мы должны потребовать от США в рамках нашего диалога по безопасности срочного ядерного разоружения Великобритании. Это должен быть абсолютный императив в наших переговорах», — подчеркнул Дмитрий Евстафьев.

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