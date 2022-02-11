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Профессор Виттунг-Стафсхеде опровергла мифы о женщинах в науке

Наука
Профессор Виттунг-Стафсхеде опровергла мифы о женщинах в науке
pixabay.com  /  geralt

Стокгольм, 11 февраля. Профессор биологии Университета Чалмерс в Швеции Пернилла Виттунг-Стафсхеде опровергла популярные мифы о женщинах в научной сфере.

Число женщин и мужчин, которые поступают в вузы, чтобы посвятить себя науке, примерно одинаково. Специалист заявил, что впоследствии эта пропорция сильно меняется, а высших научных степеней достигают лишь единицы женщин. По его словам, к представительницам слабого пола существует предвзятое отношение.

«Мы можем говорить о неосознанной предвзятости», — цитирует слова профессора РИА Новости.

Она отметила, что только 29% профессоров в Швеции — женщины. Кроме того, зарплата мужчин, занимающихся наукой, на 13% выше, чем у женщин в этой сфере.

Клинический психолог Полина Токарева объяснила, каким подаркам на 14 февраля не будут радоваться женщины. Она рекомендовала не покупать духи, косметику и нижнее белье.

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