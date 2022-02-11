Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями о коллеге Евгении Брик

Москва, 11 февраля. Актер театра и кино Александр Стефанцов рассказал об отношениях с умершей накануне Евгенией Брик.

Стефанцов рассказал, что актриса была ему хорошим другом. Коллеги были знакомы еще со студенчества. Звезда сериала «Громовы» признался, что смерть Брик стала для него неожиданностью.

«Женя была прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым. Она была хорошим другом и прекрасным профессионалом, с ней было легко работать и приятно. Я все время вспоминаю ее смех. Она очень любила шутить», — поделился воспоминаниями актер в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Брик скончалась 10 февраля. На протяжении долгого времени исполнительница роли в фильме «Географ глобус пропил» боролась с онкологическим заболеванием. О недуге знали только ее близкие.