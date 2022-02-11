Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 14:08
14:06
Шоу-бизнес
Хмельницкая подружилась с Симоньян после развода с Кеосаяном
14:02
Происшествия
Жертвами взрыва в мечети на северо-западе Афганистана стали восемь человек
14:02
Общество
Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным в России
14:01
Общество
Активисты в прямом эфире спасали застрявшего на дереве кота в Горбунках
14:00
Политика
Профессор Евстафьев призвал требовать от США срочного ядерного разоружения Британии
14:00
Весь мир
Фонд защиты национальных ценностей уличил западные СМИ в распространении лжи и фейков
13:57
Наука
Профессор Виттунг-Стафсхеде опровергла мифы о женщинах в науке
13:56
Общество
Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями о коллеге Евгении Брик
13:53
Происшествия
Жительница Кургана стала фигуранткой дела из-за купленного за 20 тыс. рублей QR-кода
13:52
Общество
Мать и дитя пострадали при сходе льда с крыши дома на Петроградской стороне
Все новости

Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями о коллеге Евгении Брик

Общество
Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями о коллеге Евгении Брик
Кадр из фильма «Кулагины»

Москва, 11 февраля. Актер театра и кино Александр Стефанцов рассказал об отношениях с умершей накануне Евгенией Брик.

Стефанцов рассказал, что актриса была ему хорошим другом. Коллеги были знакомы еще со студенчества. Звезда сериала «Громовы» признался, что смерть Брик стала для него неожиданностью.

«Женя была прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым. Она была хорошим другом и прекрасным профессионалом, с ней было легко работать и приятно. Я все время вспоминаю ее смех. Она очень любила шутить», — поделился воспоминаниями актер в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Брик скончалась 10 февраля. На протяжении долгого времени исполнительница роли в фильме «Географ глобус пропил» боролась с онкологическим заболеванием. О недуге знали только ее близкие.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями о коллеге Евгении Брик
смерть брик стефанцов
Комментировать