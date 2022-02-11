Профессор Межевич указал на выгоду Украины от провала переговоров «нормандской четверки»

Санкт-Петербург, 11 февраля. Украине выгоден неудачный исход встречи участников «нормандского формата», считает главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

Эксперт прокомментировал состоявшиеся недавно переговоры советников лидеров «четверки». Общение продолжалось на протяжении девяти часов, но было безрезультатным, отмечал заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

В медиацентре «Патриот» у Межевича поинтересовались, чего ожидать после провальной встречи. В ответ профессор раскрыл дерзкую стратегию Запада в «нормандской четверке».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Я бы не стал называть эти переговоры победой Украины, я бы вообще сформулировал несколько иначе. Никакой Украины в реальном измерении за столом не было, это победа линии коллективного Запада, который в данном случае действительно выступил как коллектив, единым фронтом. Если вы меня спросите, а в чем была линия коллективного Запада, почему она так успешно была транслирована, как приказ для Киева, то ответ будет следующий — затянуть, опять, еще раз затянуть этот процесс (реализации Минских соглашений. — Прим. ФАН)», — пояснил эксперт.

Украине тоже выгодно затягивание переговоров. Любое «резкое движение», даже на внешнеполитической арене, может пошатнуть власть внутри государства, убежден Николай Межевич.

Ранее профессор раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского превентивно ввести антироссийские санкции. Специалист уверен, что причиной выпада главы государства могли стать его психологические комплексы.