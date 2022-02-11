Семь школ в Калифорнии закроют из-за нехватки учеников

Окленд, 11 февраля. В Окленде в течение двух лет закроют семь общеобразовательных школ. В основном упразднение коснется начальных учебных заведений. Об этом сообщают местные СМИ.

In the face of massive protests, Oakland Unified directors scaled back their plans, but the district will still proceeded with school closures to address budget problems.



7 schools will be closed over the next 2 years. @ashleynmcb with details. #OakEduhttps://t.co/7SFQzWjyzo — The Oaklandside (@Oaklandside) February 9, 2022

Совет по образованию округа Окленд одобрил закрытие семи школ из-за сокращения количества учащихся. В этом году упразднят два учебных заведения и в следующем — еще пять. Под закрытие попадают: начальная школа Брукфилда, школа Карла Б. Манка, школа Грасс Вэлли, академия открытий Фреда Т. Корематсу, школа Хораса Манна, а также школа Паркера и Общественная дневная школа.

Суперинтендант Кайла Джонсон-Траммелл заявила, что это необходимый шаг к решению проблем, стоящих перед городом. Она сказала, что подобные меры вызваны сокращением числа учащихся, финансовыми проблемами и высокой стоимостью эксплуатации учебных заведений.

«Мы решаем не только финансовый кризис, но и кризис с точки зрения создания высококачественных общественных школ по всему округу», — отметила Джонсон-Траммелл.

Однако не все поддержали решение. Так, член правления Совета образования Майк Хатчинсон, заявил, что подобная мера равносильна «войне с обществом».

За последние 20 лет школы Окленда потеряли порядка 15 тыс. учеников. В 2017–2018 учебном году в округе обучалось 37 тыс. школьников, но в этом году число сократилось до 33 тыс. Такое снижение округ объясняет уменьшением рождаемости, отсутствием доступного жилья и пандемией, в результате которой все больше семей покидают город.

Окленд — это только начало

Другие школьные округа по всем США сталкиваются с аналогичными проблемами. Осенью 2020 года учебные заведения потеряли примерно 1,1 миллиона человек. По данным Национального центра статистики образования, общее число учащихся государственных школ в США сократилось на 3% в 2020–2021 учебном году по сравнению с предыдущим. Так, в Чикаго количество детей уменьшилось на 3% по сравнению с прошлым годом, в Сент-Поле в Миннесоте — на 6,3%.