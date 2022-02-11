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Семь школ в Калифорнии закроют из-за нехватки учеников

Весь мир
Семь школ в Калифорнии закроют из-за нехватки учеников
pixabay.com  / 

Окленд, 11 февраля. В Окленде в течение двух лет закроют семь общеобразовательных школ. В основном упразднение коснется начальных учебных заведений. Об этом сообщают местные СМИ.

Совет по образованию округа Окленд одобрил закрытие семи школ из-за сокращения количества учащихся. В этом году упразднят два учебных заведения и в следующем — еще пять. Под закрытие попадают: начальная школа Брукфилда, школа Карла Б. Манка, школа Грасс Вэлли, академия открытий Фреда Т. Корематсу, школа Хораса Манна, а также школа Паркера и Общественная дневная школа.

Суперинтендант Кайла Джонсон-Траммелл заявила, что это необходимый шаг к решению проблем, стоящих перед городом. Она сказала, что подобные меры вызваны сокращением числа учащихся, финансовыми проблемами и высокой стоимостью эксплуатации учебных заведений.

«Мы решаем не только финансовый кризис, но и кризис с точки зрения создания высококачественных общественных школ по всему округу», — отметила Джонсон-Траммелл.

Однако не все поддержали решение. Так, член правления Совета образования Майк Хатчинсон, заявил, что подобная мера равносильна «войне с обществом».

За последние 20 лет школы Окленда потеряли порядка 15 тыс. учеников. В 2017–2018 учебном году в округе обучалось 37 тыс. школьников, но в этом году число сократилось до 33 тыс. Такое снижение округ объясняет уменьшением рождаемости, отсутствием доступного жилья и пандемией, в результате которой все больше семей покидают город.

Окленд — это только начало

Другие школьные округа по всем США сталкиваются с аналогичными проблемами. Осенью 2020 года учебные заведения потеряли примерно 1,1 миллиона человек. По данным Национального центра статистики образования, общее число учащихся государственных школ в США сократилось на 3% в 2020–2021 учебном году по сравнению с предыдущим. Так, в Чикаго количество детей уменьшилось на 3% по сравнению с прошлым годом, в Сент-Поле в Миннесоте — на 6,3%.

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