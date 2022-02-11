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Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 9.5%

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 13:45
Экономика
Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 9.5%
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Алла Ларионова

Москва, 11 февраля. Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 9,5% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Подобное повышение ставки стало максимальным с 2017 года. ЦБ в декабре прошлого года также принимал решение о повышении ставки до 8,5% годовых.

В Центробанке также допустили вероятность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует вернуть инфляцию до уровня четырех процентов.

Курс национальной валюты к валютам ключевых российских торговых партнеров с учетом инфляции, в рамках предварительной оценки, вырос за предыдущий год на 9%, считают представители Центробанка.

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ставка цб повышение
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